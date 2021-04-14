الزمالك يحجز مقعد في الدور الـ 16 بكأس مصر علي حساب حرس الحدود

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حقق الزمالك الفوز علي حرس الحدود، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر، شهد علي اللقاء استاد السويس الجديد.

تقدم حرس الحدود في نتيجة المباراة، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقية 9 من عمر المباراة من خلال حسن يوسف، من خلال استلام جميل علي حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة أقصي الزاوية اليمني.

تلقي أحمد قطاوي مدافع حرس الحدود البطاقة الحمراء في المباراة بطريقة مباشرة، بعد التدخل القوي علي حميد احداد من الخلف، في محاوبة تعطيل أحداد المنفرد علي المرمي، ليوقف سرعة أحداد علي المرمي ويتلقي البطاقة الحمراء ويغادر الملعب.

إستطاع لاعب الزمالك حميد أحداد التحصل علي ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد تدخل قوي من مدافع الحرس خالد سامي، نفذها مدافع الزمالك محمود علاء بكل ثقة علي يسار حارس الحرس.

تحصل إسلام الجزيري لاعب الزمالك علي ركلة جزاء ثانية في المباراة، في الدقيقة 67 من عمر المباراة، سددها المتخصص محمود علاء علي يسار الحارس.

وجاء الفرنسي باتريك كالتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بتشكيل فريقة أمام حرس الحدود، في كأس مصر، والتي تشهد علي العديد من الغيابات.

تشكيل الزمالك في المباراة:

في حراسة المرمي: محمود أبو جبل

في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر.

في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.