/627133/بيراميدز-يفشل-في-سرقة-الفوز-من-مصر-المقاصة-في-الدوري

حسم التعادل الإيجابي اللقاء بين الفريقين بيراميدز ومصر المقاصة بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة عشر من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء استاد الدفاع الجوي.

إستطاع فريق بيراميدز خطف الهدف الأول في المباراة أمام مصر المقصة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، عن طريق اللاعب محمد فاروق. جاء الرد المتأخر علي هدف بيراميدز في المباراة من فريق مصر المقاصة في الدقيقة 79 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب عبدالله مجدي.

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