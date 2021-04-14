أكرم توفيق ينضم لمستشفي الأهلى .. تفاصيل

صرح الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التشخيص المبدئي لإصابة أكرم توفيق كدمة قوية في الذراع .

أضاف ابو عبلة أن اللاعب توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من إستاد الإسكندرية قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ، وذلك من أجل إجراء أشعة للإطمئنان على حالته وتشخيصها بدقة، وإتخاذ الإجراءت الطبية اللازمة .

الجدير بالذكرأن الأهلي حقق فوزا هاما على النصر، في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الاسكندرية، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل المارد الأحمر للدور القادم من البطولة .

وإنتهت المواجهة بين الأهلى ونظيره النصر بنتيجة 2-0 لصالح النادى الأهلى ، أحرزالهدف الأول وليد سليمان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، واحرز الهدف الثانى للنادى الأهلى والتر بواليا في الدقيقة الـ 83 من أحداث الشوط الثانى ليتقدم الأحمر لمواجهة إنبي في إطار منافسات كأس مصر.

تشكيل الأهلي أمام النصر في كأس مصر

في حراسة المرمي: علي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير.

في خط الوسط: وليد سليمان، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: مروان محسن.

بدلاء الأهلي أمام النصر

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف .