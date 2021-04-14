فيديو...شهود عيان: خروج عربتي قطار عن القضبان في منيا القمح دون وفيات

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شهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، خروج عربتي قطار عن القضبان في منيا القمح بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط مصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وسنوافيكم بالتفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح الأربعاء، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط. خروج عربتي قطار منيا القمح وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام. وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

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