فى عظته الأسبوعية.. البابا يهنئ الرئيس والمسلمين برمضان

جدة - نرمين السيد - كما هنأ قداسة البابا جميع المسؤولين فى كافة الدول العربية بالمناسبة ذاتها. وقال قداسة البابا: "أحب أولًا أهنئ إخوتنا المسلمين بشهر رمضان، وبهذا الصوم اللى بييجى من السنة للسنة هو صوم للعبادة وتنقية النفس وهو فرصة طيبة بيحتفل به إخواتنا المسلمين.. وإحنا سبقناهم فى أصوامنا من فترة ونلاقى الأصوام والأعياد تتلاحق. وإحنا كمصريين معروف عنا إننا شعب محب لله وشعب متدين". واختتم بقوله: "أهنئ جميع المسؤولين وفى مقدمتهم الرئيس وجميع المسلمين مش فى مصر فقط لكن فى العالم العربى كله".

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