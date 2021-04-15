بيان لكنائس طموه بخصوص الصلوات والخدمات الكنسية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص البيان:

الآباء الموقرين كهنة ايبارشية طموه نعمة لكم، نظرًا لانتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، لذلك نأمل التشديد على تنفيذ كل الوسائل الاحترازية للجميع آباءً وشمامسة وشعب، على أن تقتصر الصلوات بالكنائس على الآباء والشمامسة بعد التأكد من السلامة الصحية لكل منهم ابتداءً من الغد وحتى عيد القيامة واستقرار الوضع الصحى.

واقتصار الخدمة على القداسات فقط، ونصلى من أجل أن يحفظ الرب شعبه وكنيسته المقدسة وبلادنا العزيزة مصر، وعشتم فى سلام المسيح إلهنا.

وبالنسبة لترتيبات المعمودية بدير أبى سيفين طموه (المطرانية): يتم التنسيق مسبقا (بفترة كافية) مع سكرتارية المطرانية، وتتم المعمودية خلال القداس، ويسمح فقط للطفل المعمد وأبويه بالتناول + 6 أفراد فقط.

ولن يتم السماح نهائيا بالدخول فى حالة عدم وجود حجز مسبق أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل.

عشتم فى سلام المسيح إلهنا.