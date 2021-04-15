الأهلي يهزم النصر بثنائية ويتأهل لملاقاة إنبى بدور الـ16 فى الكأس

تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وصعد الأهلي لملاقاة إنبي في دور الـ16 في المباراة التي شهدت مشاركة الفريق الأحمر بمجموعة من اللاعبين البدلاء.

جاءت البداية من جانب الأهلي الذي حاول الاستحواذ على المباراة من بدايتها وفرض أسلوب لعبه على مجريات اللقاء، وتحصل الفريق الأحمر على ركنية في الدقيقة الثالثة ولكن شتتها دفاع النصر، وتحولت بعد ذلك إلى ركنية جديدة ويشتتها دفاع النصر للمرة الثانية.

وشهدت المباراة إجراء الأهلي تغييرا اضطراريا في الدقيقة 12 بنزول أليو ديانج بدلا من أكرم توفيق الذي تعرض لإصابة في الكتف وعدم قدرته على استكمال المباراة.

وشهدت الثلث ساعة الأولى سيطرة من الأهلي على مجريات المباراة فيما تراجع لاعبو النصر مكتفين بالتكتل حول منطقة الجزاء، فيما أهدر صلاح محسن فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20 من عمر المباراة وسدد الكرة لتمر بجانب القائم الأيسر للنصر، قبل أن يهدر صلاح فرصتين جديدتين في الدقيقتين 22 و23 على التوالي.

وشهدت الدقيقة 25 حالة من الجدل بعدما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للأهلي نتيجة عرقلة مروان محسن داخل منطقة الجزاء، وهو ما أثر غضب دكة بدلاء الأهلي.

وهدد وليد سليمان مرمى النصر في الدقيقة 36 بعدما لعب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء ولكن حولها أحمد جمال حارس مرمى النصر إلى ركلة ركنية، بعدما سددها الحاوي ببراعة نحو المرمى ولكن تعامل معها الحارس بشكل جيد.

واستمر صلاح محسن في مسلسل إهدار الفرص في الدقيقة 43 بعدما لعب الكرة أعلى العارضة رغم تقدم الحارس ووجود زاوية جيدة للتصويب نحو المرمى.

واستمرت سيطرة الأهلي على مدار الشوط الأول بالكامل، فيما اكتفى لاعبو النصر بالتراجع لتأمين منطقة جزائهم، قبل أن يسجل وليد سليمان هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد ارتدت الكرة من دفاع النصر ويسددها مباشرة في المرمى وبعدها ينتهي الشوط الأول.

وهدد صلاح محسن مرمى النصر في الدقيقة 51 من تصويبة مباشرة على المرمى مرت بجوار القائم، وتحولت إلى ركنية ولكن لم يستغلها لاعبي الفريق الأحمر.

أدرك أحمد الصعيدي لاعب النصر هدف التعادل لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 54 من عمر المباراة، بعد هجمة خطيرة من الجبهة اليسرى خلف دفاع الأهلي في المساحة الخالية وسددها عرضية وصلت إلى الصعيدي الذي وجهها في المرمى.

وتعرض وليد سليمان للإصابة في الدقيقة 60 ومغادرة الملعب، فيما شهد الدقيقة 61 إجراء تغييرين بنزول والتر بواليا بدلا من وليد سليمان ومحمود كهربا بدلا من صلاح محسن.

وأجرى موسيماني تغييرين جديدين في الدقيقة 71 بنزول أفشة ومحمد شريف بدلا من ناصر ماهر ومروان محسن لتنشيط الشق الهجومي، ومحاولة إدراك هدف الفوز والتأهل لدور الـ16 بالكأس، وسدد كهربا كرة مباغتة على المرمى في الدقيقة 74 بعد استلام تمريرة دقيقة من أفشة، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

واعتمد النصر على الهجمات المرتدة في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة مستغلا تقدم ظهيري الأهلي في أن يستلم لاعبيه الكرة في المساحة الخالية لمحاولة تهديد مرمى علي لطفي.

وسجل والتر بواليا لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 83 من عمر مباراته ضد النصر، بعدما استغل تصويبة طاهر محمد التر ارتطمت بالدفاع وارتدت إلى بواليا الذي سددها مباشرة في المرمى.

واستمر تفوق الأهلي في نتيجة المباراة حتى نهاية المباراة بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف ويتأهل إلى دور الـ16 بالكأس.