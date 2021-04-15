10 إصابات فى حادث خروج قطار القاهرة عن القطبان قرب محطة منيا القمح.. صور

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استقبلت مستشفي منيا القمح المركزي بالشرقية، 10مصابين من ركاب قطار "القاهرة - الزقازيق" بعد خروجه عن القطبان بالقرب من محطة مينا القمح.
وقال مصدر طبي مسئول" إن الإصابات جاءت بسيطة وعبارة عن سحاجات وكدمات نتيحة التدافع، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، مضيفًا أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف.
وانقذت العناية الإلهية ركاب قطار "القاهرة - الزقازيق" حيث خرج القطار عن القضبان بالقرب من مدينة منيا القمح، حيث كان هناك قطار آخر في الجهة المقابلة، ولكنه نحج في التوقف قبل الاصطدام بالقطار المتعطل.
وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من مأمور مركز منيا القمح يفيد تعطل قطار القاهرة بالقرب من المحطة، وعلي الفور دفع الفنينين والأجهزة الأمنية.
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