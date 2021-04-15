رئيس السكة الحديد يعلن تفاصيل خروج عربة قطار عن القضبان فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات له، إن أحد عجلات القطار 339 "المنصورة - القاهرة"، سقطت عن القضيب ما أدى إلى خروج العربة الخامسة من القطار عن القضبان وذلك أثناء سيره على خط "بنها – الزقازيق.
وذكر أن الواقعة حدثت فى منطقة تجديدات الإشارات، لافتا إلى أنه جارٍ رفع العجلة وإعادة الحركة إلى طبيعتها، لافتا إلى أن الخط المجاور يعمل فى الاتجاهين، حاليا، مؤكدا أنه لا حقيقة لتصادم قطارين كما يتداول البعض، بل سقطت عجلة القطار 399، وجارٍ رفعها.
ولفت إلى أن الونش فى طريقة لرفع العربة من على السكة وسيتم تشغيل الخط النازل خلال ١٥ دقيقة، على أن يتم تشغيل الخط الطالع فقط حاليا.
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