عاجل .. الصحة : 15 مصابا فى حادث خروج عربة قطار فى منيا القمح

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى لـ الوزارة، إنه عقب وقوع الحادث تم الدفع بـ 33 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزى.
ولفت، فى بيان له، إلى أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كلفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يتواجد وكيل الوزارة على رأس فريق طبى بالمستشفى لتقديم جميع سبل الرعاية الطبية لهم.
وأشار إلى خروج 6 من المصابين من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن باقى المصابين يعانون من إصابات بسيطة إلى متوسطة "كسور، وجروح، وسحجات، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد" وهم جميعا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
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