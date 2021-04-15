تتر مسلسل نسل الأغراب يحتل المركز 24 عالميًا

/627136/تتر-مسلسل-نسل-الأغراب-يحتل-المركز-24-عالميا

دوت الخليج يرصد تفاصيل صعود تتر مسلسل نسل الأغراب ووصوله إلى تلك المرتبة، فضلًا عن تعليق الفنان تامر حسني عن تتر المسلسل الذي نال إعجاب العديد من الجماهير.

تتر مسلسل نسل الأغراب

أعرب تامر حسني، عن سعادته بوصول التتر لتلك المكانة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، فكتب، قائلًا: "الحمد لله أغنية تتر نسل الاغراب تحقق المركز الـ24 عالميًا فرحتي الكبيرة أن الأغنية باللهجة الصعيدي، مبروك لكل صناع الأغنية والمسلسل.. ومسا مسا على أهلي وحبايبي في بلدي أسيوط".

يذكر أن، المخرج محمد سامي استبعد الفنانة أنغام واستبدالها بالفنان تامر حسني لغناء تتر مسلسل "نسل الأغراب" لعدم مناسبة صوت أنغام مع اللهجة الصعيدي، والأغنية من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع موسيقي فهد.

مسلسل نسل الأغراب

يشارك في بطولة مسلسل نسل الأغراب كلًا من مي عمر، وهبة مجدي، وفردوس عبد الحميد، ومحمد مهران، ودياب، ونجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركه سينرجى.

تجمع أحداث مسلسل نسل الأغراب بين الإثارة والتشويق والصراعات التي تدور بين أمير كرارة وأحمد السقا، حيث يتم عرضه على كلا من قنوات ON, وmbc مصر، وألفا مسلسلات