/627137/موسيماني-بعد-موقعة-النصر-مباراة-لها-فوائد-كثيرة

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده موسيماني بعد مباراة الفريق أمام النصر في لقاء الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر، أنه استطاع أن يتعرف على مستوى بدلاء الفريق أمام النصر، والتي انتهت بنتية هدفين مقابل هدف لصالح المارد الأحمر.

أكد" أن أكرم توفيق انضم إلى قائمة طويلة من المصابين قبل مباراة القمة امام الزمالك في الدوري".

وأضاف "المباراة كانت بشكلها التقليدي لمباراة الكأس والأهم أننا حققنا الفوز وتأهلنا، وخبراتي في مباريات الكأس هو أن أندية الدرجات الثانية من المعتاد منها من تقدم المفاجأة، والأهم أننا حققنا الفوز لكننا أهدرنا الكثير من الفرص على الأخص في الشوط الأول".

وأردف: "خلال احداث المباراة منحنا الفرصة للعناصر التي لم تشارك من قبل مع الفريق بشكل مستمر، واستطعنا أن نقف على مستواهم، وفي الشوط الثاني شارك عدد من العناصر الأساسية وتأهلنا إلى الدور الـ 16 من البطولة".

واختتم: " وعن إصابة أكرم توفيق انتظر ما سيقوله طبيب الفريق، لكنه سوف ينضم إلى قائمة طويلة من المصابين قبل مباراة في غاية الأهمية في لقاء الدوري امام الزمالك، بعد سيمبا خسرنا لاعبين اثنين وهذه كرة القدم وما تقدمة من مفاجأت".