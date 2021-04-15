مسلسل ضد الكسر الحلقة 2..حل لغز الشروع في قتل نيللي كريم

/627138/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-2حل-لغز-الشروع-في-قتل-نيللي-كريم

مسلسل ضد الكسر الحلقة 2، بدأت الأحداث باستحضار مشهد من الماضي قبل تعرض نيللي كريم "سلمى" للهجوم، وهي في منزلها في صباح اليوم التالي من الحفل وهي تخاطب والدتها، ثم تبدأ فتح حوار مع زوجها كريم، ولكنه لا يبادلها نفس الشغف فى الحوار.

دوت الخليج ترصد لكم تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل ضد الكسر، التي أثارت حالة من الغموض والإثارة لدى الجماهير في الحلقة الأولى بعد العثور على سلمى بعد تعرضها للقتل.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 2

يُستعرض مشهد الحادث بذهاب هاني باشا إلى مكان الحادث في وجود حازم باشا وكريم، ويبدأ لإلقاء الأسئلة على كريم: "بابا البيت كان سليم؟!، مش شاكك في حد؟!، حد كان بيهاجم مدام سلم؟! فيجيب كريم بالنفي.

يدخل هاني باشا إلى فيلا كريم ويطلب منه إلقاء النظر على كاميرات الڤيلا فيرد كريم بأنها مفصولة، فيسأله هل أنت الوحيد الذي تمتلك هذه المفاتيح ليجيب بالموافقة.

تأتي مكالمة هاتفية لكريم فيذهب ويترك حازم وهاني باشا على انفراد، فيقول حازم باشا له وهو يحمل على وجه كثير من علامات الشك في كريم: "موضوع أن الكاميرات المفصولة دي مش داخل دماغي"، فيرد هاني بأن الفاعل من المتوقع أنه يكون أحد أقارب سلمى، الذين يترددون على الفيلا باستمرار.

فيستكمل حازم موضحًا: "استاذ كريم مش مريحيني، أصل رجل الأمن قالي أنه أما كلمه وقاله على بابا الفيلا المفتوح قال إنه في التجمع وقدامه نص ساعة مع أنه جه بعدها ب 10 دقايق بس، فتابه هاني بأنه سيضع كريم في أول قائمة المتهمين.

يذهب هاني باشا إلى كريم ويحاول إثارة توتره من خلال رمي بعض الكلمات بطريقة غير مباشرة تفيد بشك هاني في كريم.

ألغاز الحلقة الثانية من مسلسل ضد الكسر

وتنتقل المشاهد بين مرح وسرور العائلة قبل الحادث وبين الحزن المسيطر عليهم داخل المستشفى، ليستعرض لنا المخرج مشهد يحمل الكثير من الغموض يعود إلى ماقبل زواج أخت سلمى، لتخبرها بأنها حامل من شخص آخر غير خطيبها مصطفى، وعندما تذهب نيللي لمقابلته تجد أنه أحد الأشخاص التي تسببت له في دخول السجن، ويدعى صالح يتكلمون بالألغاز يجمعهم شيء غامض غير معروف حتى الآن ليطلب منها إما أن يتزوج أختها أو تعطيه فلوسه.

تأتي لقاء الخميسي للمشفى وتمسك بيد كريم وتسأله متعجبة: "انت صحيح مكنتش في الڤيلا؟!، إمال كنت فين؟!"، فعندما يرى كريم علامات الشك على وجهها يطمأنه بأنه ليس الفاعل ثم يتحجج لها بالذهاب الحسابات، وفي مشهد حزين ومؤثر يجلس كريم بجانب زوجته سلمى ويبدأ في البكاء الشديد ممسكًا بيدها.

وينتهي مسلسل ضد الكسر الحلقة الثانية بالإجابة عن سؤال الحلقة الأولى لتأكد بأن كريم هو الفاعل حيث استعرض مشهد لهاني وحازم باشا أثناء تفحصهم لكاميرات المجمع السكني ليجدوا دخول سيارة كريم في توقيت الحادث لتثبت التهمة عليه حتى الآن.