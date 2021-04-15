مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 2.. أحمد عز يشكل خطرًا على المخابرات المصرية

/627139/مسلسل-هجمة-مرتدة-الحلقة-2-أحمد-عز-يشكل-خطرا-على-المخابرات-المصرية

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة الثانية استهلت بمشاهد داخل الحدود العراقية السورية، حيث جرى لقاء بين الضابط الذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، وسيف العربي احمد عز الذي يعمل لصالح المخابرات المصرية، حيث نجح سيف العربي في المهمة التي امره بها الضابط، واعطى له "الميموري" الذي أخذة أثناء تواجدة في الفرح بعدما قام بتصوير الإرهابيين والأسلحة المتواجدة معهم، فضلاً عن التسجيلات التي أخذها من خزنة "مانويلا" بعد تخديرها في منزلها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل هجمة مرتدة الحلقة الثانية، الذي يدخل به النجم أحمد عز السباق الرمضاني في ظل تواجد عدد كبير من الأعمال منها عدد من الأعمال السياسية الهامة.

تفاصيل مسلسل هجمة مرتدة الحلقة الثانية

ينتقل المشهد إلى شرق اوروبا، حيث تتحد هند صبري مع منظمة غير حكومية للعمل مع أشخاص اوروبيين وغير عرب، ولكن يتعجب دانيال انها تتحد مع الأشخاص الذين هجروا اهلها و لكنها اوضحت له انها مشكلتها مع الحرب وليست معاهم.

تناقشت المخابرات المصرية حول سيف العربي الذي يجسده الفنان أحمد عز، وأن ثقتة زادت في نفسه وهذا يشكل خطر عليهم وعلى المهمة التي تقوم بها المخابرات العامة المصرية، حيث قام سيف العربي بمهمتين خطيرتين بعد خروج من السجن فورًا، ومن الطبيعي ان يكون متراقب كل هذة الفترة، لكن ثقتة في نفسة هيأت له غير ذلك.