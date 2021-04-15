/627140/مدرب-المريخ-السوداني-هذا-اللاعب-في-الأهلي-من-طراز-فريد-تفاصيل

تحدث المدير الفني لنادي المريخ السوداني كلارك، في لقاء تلفيزوني عبر برنامج “ملعب البلدوزر”، معلق علي لقاء فريقه مع النادي الأهلي في لقاء الجولة الخامسة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علي ملعب الفريق السوداني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

تصريحات مدرب المريخ السوداني

أكد الإنجليزي كلارك المدير الفني لفريق المريخ السوداني أنه ينوي خوض معسكر مغلق في القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وأوضح كلارك في حواره عبر برنامج "ملعب البلدوزر"، "أميل في طريقة لعبي لأسلوب الضغط على المنافس، أحب الكرة الهجومية".

وواصل :"طريقتي تعتمد على منح رقم ١٠ صلاحيات هجومية كبيرة، لا أخشى أي منافس مهما كانت قوته".

الجميع سعداء بالنتيجة

وأضاف :"الجميع كان سعيد بالأداء في المريخ السوداني بعد مباراة الأهلي لكني كنت محبط بسبب النتيجة".

وشدد على أن المريخ قدم مستوى مميز في مباراة الأهلي ولا أستطيع توجيه اللوم على اللاعبين.

الأهلي يضم لاعبي من الطراز الفريد

وأضاف :"الأهلي يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين لكن من واقع مشاهدتي لمباريات الفريق السابقة محمد مجدي أفشة لاعب من طراز فريد وعمرو السولية أيضا لاعب رائع".

وواصل :"غياب علي معلول عن اللقاء مكسب كبير لنا لأن خطتنا كانت تعتمد في المقام الأول على إيقاف علي معلول".