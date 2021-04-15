/627141/حكم-سابق-علي-قناة-الأبيض-ضربتي-جزاء-الزمالك-أمام-الحرس-مشكوك-بهما

تحدث ياسر عبد الرؤوف الحكم السابق عبر قناة الزمالك، بعد مباراة فريق القلعة البضاء أمام حرس الحدود، في لقاء الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر، والتي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.

قال: " قرار عمرو رمضان حكم لقاء الزمالك وحرس الحدود علي طرد لاعب حرس الحدود في المباراة قرار صحيح".

وأضاف: " وعن ضربة جزاء الزمالك الأولي في المباراة، جاء قرار خاطئ منه ومتسرع فيه، بعد صقوط حميد أحداد".

وأختتم: " وضربة الجزاء الثانية للزمالك في المباراة، لاتحتسب خطئ من البداية، وذلك قرار خاطئ من عمرو رمضان بإحتساب ركلة جزاء".

تحصل الزمالك في احداث المباراة أمام حرس الحدود علي ركلتي جزاء، في اللقاء، نفذهما محمود علاء مدافع القلعة البيضاء، بكل أريحية، ويهدي الفوز لفريقة.

نتيجة المباراة بين الفريقين :

تقدم حرس الحدود في نتيجة المباراة، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقية 9 من عمر المباراة من خلال حسن يوسف، من خلال استلام جميل علي حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة أقصي الزاوية اليمني.

سجل يوسف أوباما الهدف الاول والتعادل لصالح الزمالك في مرمي حرس الحدود بعد تنفيذ ناجح لركلة حرة مباشرة في المباراة التي اقيمت بين الفريقين على ملعب السويس ضمن منافسات كأس مصر .

تلقي أحمد قطاوي مدافع حرس الحدود البطاقة الحمراء في المباراة بطريقة مباشرة، بعد التدخل القوي علي حميد احداد من الخلف، في محاوبة تعطيل أحداد المنفرد علي المرمي، ليوقف سرعة أحداد علي المرمي ويتلقي البطاقة الحمراء ويغادر الملعب.

ركلتي جزاء الزمالك

إستطاع لاعب الزمالك حميد أحداد التحصل علي ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد تدخل قوي من مدافع الحرس خالد سامي، نفذها مدافع الزمالك محمود علاء بكل ثقة علي يسار حارس الحرس.

تحصل إسلام الجزيري لاعب الزمالك علي ركلة جزاء ثانية في المباراة، في الدقيقة 67 من عمر المباراة، سددها المتخصص محمود علاء علي يسار الحارس.

تشكيل الزمالك في المباراة :

في حراسة المرمي: محمود أبو جبل

في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر.

في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.