/627142/عماد-متعب-يهاجم-موسيماني-قراراتك-كلها-غلط

تحدث عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب المنتخب المصري، في الإستوديو التحليلي علي قناة اون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير، بعد مباراة الاهلي والنصر في لقاء الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وعلق عماد متعب علي قرارات المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني، في مباراة الفريق اليوم أمام النصر، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر.

قال: " موسيماني أخطأ من البداية في المباراة ببداية تشكيل الفريق بالعديد من البدلاء للفريق، وذلك كان من الممكن أن يكلف الفريق نتيجة المباراة".

وأكد: " بيتسو موسيماني من المفترض له ان يبدأ المباراة بالتشكيل الرسمي للفريق، بعد ذلك يشارك لاعبي البدلاء للفريق".

وأضاف: " موسماني اخطأ في العديد من التبديلات في المباراة، وكان علية أن يضمن نتيجة المباراة، بعد ذلك يشارك البدلاء في المباراة".

وأختتم: " قرار مشاركة أحمد نبيل كوكا لاعب الاهلي من بداية المباراة خاطئ، ومكلف علي الفريق، في بداية المباراة".