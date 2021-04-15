/627143/مجدي-عبدالغني-الأهلي-يبحث-عن-حارس-ثاني-بسبب-مصطفي-شوبير-فيديو

أكد مجدي عبدالغني نجم الكرة المصرية السابق، إن لجنة الكرة في النادي الأهلي وعلى رأسها محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قررت التعاقد مع حارس مرمى جديد بداية الموسم المقبل لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

تحدث مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامجه "ملعب البلدوزر" الذي يذاع عبر قناة "الشمس" أن لجنة الكرة في الأهلي حصلت على موافقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للتعاقد مع حارس مرمى في الموسم الجديد.

الأهلي يبحث عن البديل

وأضاف عبدالغني أن قائمة حراس النادي الأهلي بحاجة إلى حارس جيد قادر على حراسة عرين فريق المارد الأحمر حال غياب محمد الشناوي، الحارس الأساسي للأهلي وحارس منتخب مصر الأول.

وأشار إلى أن مسئولي الأهلي وافقوا على إعارة مصطفى شوبير، حارس الأهلي الشاب والحارس الثالث في ترتيب الجهاز الفني، في نهاية الموسم الجاري على أن يتم التعاقد مع حارس خبرة ليكون بديلا لمحمد الشناوي.