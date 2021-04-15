القاهرة كابول الحلقة 2..نهاية مأساوية بسبب طارق لطفي

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مسلسل القاهرة كابول الحلقة الثانية، تستكمل اجتماع الأصدقاء الأربعة طارق لطفي الذي يجسد دور الارهابي، وخالد الصاوي ويقوم بدور ظابط، وفتحي عبدالوهاب إعلامي، أما أحمد رزق يتولى مهمة الإخراج، ويبدأ كلًا منهم في استعادة ذكريات طفولتهم.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل القاهرة كابول، الذي نال إعجاب العديد من المشاهدين بعد عرض الحلقة الأولى.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 2

وكانت أحد هذه الذكريات اجتماع الأصدقاء الأربعة على أسطح أحد المنازل في أكتوبر 1981 ليتبادلو الحديث ويبدأ كلًا منهم يكشف عن مصدر قوته والتي اتخذها مثال ليصبح ماهو عليه الآن ويقطع حديثهما أم رامز لتخبرهم بموت الرئيس جمال عبدالناصر.

وعلى الرغم من الصداقة التي تجمعهم إلا أن لكل منهما رأى وأسلوب مختلف تمامًا عن الآخر يجعلهم في خلاف دائم، يبدأ عادل باختراق رمزي بنظرات كراهية يقطعها مزاح طار، ثم يقول رمزي لخالد بأن يترك صناعة الأفلام عن السلام ويركز على محتوى القوى الناعمة، ليبدأ حديث بينهم مليء بالمشاجرات الغير مباشرة، فيقول خالد لرامزي بأن الحياة بسيطة لا تحتاج لكل هذه التعقيدات.

وأخبر خالد رمزي بأن يلقي عليهم الشعر الذي كتبه عندما كانو في شبابهم لحبيتهم أمال والتي تجسدها الفنانة حنان مطاوع "وهنا يستعيد رامز مشهد يجمعه بأمال" ثم ينتقل الحديث من المشاجرات إلى بعض المرح ليعود للمشاجرات غير المباشرة مرة أخرى.

فيخبر رمزي، صديقه خالد بعد استمراره في عمل الأفلام وخاصة في فيلمه الأخير الذي يظن أنه يسيء للإسلام، كما أن الافلام عمومًا حرام، ليقطع تلك المشاجرة مشهد لرامزي ومنال.

ووجه رامزي مرة أخرى كلامه لخالد بأن السبب الرئيسي في قيامه بالفيلم هو عادل بيه واتهمهم بأنهم يحاولون تشويه الإسلام بأي طريقة، فيقطعه عادل: "هو أخبار الحشيش اللي كنتو بتبعوه ليه؟!"، ليبرر له بأنه كان يتاجر لغير المسلمين وأن الضرورات تبيح المحظورات.

وفي ظل المشاجرات بين عادل ورمزي يقترح عادل عليه بأن يقوم بمساعدته في العمليات القادمة وإمداده بالمعلومات اللازمة، فيهاجمه رمزي بأنه يسعى دائمًا لمصلحته والقيام بالامور دون الظهور على الساحة وأخذ يستعرض مافعلته الشرطة في أبوه وأمه أثناء استجوابهم.

مشاجرة بين الشيخ رمزي وأحد أفراد الشرطة

ويقاطع خالد حديثهم بإخبارهم أنه عليه الذهاب لكي يشتري لهم بعض من الأكل وأثناء ذهابه وجه حديثة لرمزي وخالد قائلًا: "حبو بعض"، وتتسمر المشاجرة بين رمزي الذي يتحدث باسم الدين وعادل أحد أفراد الشرطة لدرجة تهديد الاخير لرامز بالقتل.

لتنتهي أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة الثانية بمشهد مؤثر عندما يسمع أصدقاء خالد الثلاثة "رامزي، وطارق، وعادل" صوت طلقات نار فينظرو ليجدوا خالد ملقي على الأرض غارق في دمائه، فيهرول عليه صديقاه عادل وطارق بينما يهرول رمزي بالهروب.