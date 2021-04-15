الأوقاف تؤكد التزام المساجد بـ الإجراءات الاحترازية فى صلاة التراويح

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، التزام جميع المساجد على مستوى الجمهورية بـ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، أثناء صلاة التراويح فى ثالث ليلة من شهر رمضان المبارك.





ونشرت الصفحة الرسمية لـ مجلس الوزراء بيانا لـ الأوقاف قالت فيه: "إنه فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة من وزارة الأوقاف لأداء صلاة التراويح لليلة الثالث من ليالى الشهر الفضيل المبارك، أكدت مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، الأربعاء 2 رمضان 1442 هجرية الموافق 14 إبريل 2021م أن المساجد قامت بأداء صلاة القيام وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية، وخلال نصف ساعة".

وأضافت : "أظهر المصلون خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصرى، وهو ما أكدته جميع المديريات، حيث أثبت رواد المساجد أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا".

وتابعت: "كما أكد رواد المساجد أنهم لن يكونوا سببا فى غلق المساجد، وأنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التى قررتها الوزارة والجهات المسؤولة".

واستكملت: "تؤكد وزارة الأوقاف أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعى سيكون ثقافة الشعب المصرى فى كل الأماكن بإذن الله تعالى، وأنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها".