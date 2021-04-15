السكة الحديد تعلن سبب خروج عربة قطار منيا القمح عن القضبان

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان لها، إنه أثناء مسير قطار 339 ركاب "القاهرة - بنها - الزقازيق - المنصورة" بمنطقة التجديدات بحوش محطة منيا القمح خرج البوجى الخلفى من العربة الخامسة، والسادسة من على القضبان".
حادث قطار منيا القمح
أضافت: "وتعلن الهيئة خلو الخط الطالع وانتظام مسير القطارات عليه فى الاتجاهين بسلامة وأمان، وقد استعد وقام ونش الزقازيق لرفع بوجى العربتين وإخلاء الخط، وتم تشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف على أسباب خروج بوجى العربتين من على السكة".
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