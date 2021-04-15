النيابة العامة تباشر التحقيقات في حادث قطار بالقرب من محطة منيا القمح

تباشر النيابة العامة التحقيقات في حادث قطار بالقرب من محطة منيا القمح ، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع تصادم عربتيْن بالقطار رقم ٩٣٩ الذي كان متوجهًا من محافظة القاهرة إلى محافظة الدقهيلة دون انقلابهما؛ وذلك بالقرب من محطة منيا القمح حيث تبين إجراء أعمال إصلاحات بتلك المنطقة، وقد انتقل فريق آخر من النيابة العامة لسؤال المصابين، وجار استكمال التحقيقات
كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت إصابة 12 راكبًا بحادث خروج قطار عن القضبان بالشرقية، مؤكدة أنه تم إخلاء المصابين على مستشفى منيا القمح، ولا يوجد حالات وفاة، وأن الإصابات تنوعت بين سحجات وكدمات.
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن عملية الإغاثة شارك فيها 23 سيارة الإسعاف (15 سيارة من الشرقية، و8 سيارات من القليوبية).
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