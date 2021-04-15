مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 / 4 / 2021 بكأس مصر والقنوات الناقلة

ينشر "دوت الخليج " مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 15 / 4 / 2021 بكأس مصر حيث تقام مباراتين تجمع المصرى مع طلائع الجيش على ستاد الإسكندرية، ووادى دجلة مع الاتحاد السكندرى على ستاد غزل المحلة، في مواجهات لن تخلو من الإثارة والمتعة في سهرة كروية رمضانية.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق البورسعيدى منتشياً بفوزه على الجونة بهدف دون رد في الدوري، صعد به لوصافة المسابقة، في المقابل حقق طلائع الجيش فوزا كبيرا على الجونة أيضاً برباعية دون رد.

وتأهل المصرى البورسعيدى لدور الستة عشر بكأس مصر عقب الفوز على المنصورة بثلاثية دون رد في دور الـ 32 للمسابقة، فيما فاز الطلائع على القناة بثلاثية مقابل هدف في نفس الدور.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات بغية حصد فوز في كأس مصر بحثاً عن استكمال مشوار البطولة للمحطة النهائية ويغيب عن المصرى في هذه المباراة ايزى ايميكا بسبب الايقاف ، في المقابل حرص عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على تحفيز لاعبيه بجلسات نفسية لحصد بطولة كأس مصر ليكون أول لقب فى تاريخ النادى.

موعد مباراة وادى دجلة والاتحاد السكندرى

تقام مباراة وادى دجلة والاتحاد السكندرى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد غزل المحلة في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها غزلان دجلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري فيما حقق زعيم الثغر الفوز على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين أيضاً في أخر ظهور بمسابقة الدوري.

وتأهل وادى دجلة لدور الستة عشر عقب الفوز على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف بدور الـ 32 للبطولة، فيما تأهل زعيم الثغر عقب الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف في نفس الدور.

وطالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بمواصلة مشوار الكأس بنجاح لتعويض إخفاقات هذا الموسم ببطولة الدوري ، وطالب حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندرى، لاعبيه بتوخى الحذر من وادى دجلة والسعى لحسم المباراة مبكراً للهروب من دوامة مفاجآت كأس مصر ، ويسعى الاتحاد السكندرى، الفائز بلقب كأس مصر 6 مرات والأكثر تتويجا فى المسابقة بعد الأهلي والزمالك، لعبور موقعة وادى دجلة بعيداً عن المفاجآت المعروفة عن بطولة الكأس.

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.