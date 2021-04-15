مسلسل الاختيار 2 الحلقة الثانية..بطولات المنسي توضح الصورة كاملة

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احتل مسلسل الاختيار 2 محرك البحث الشهير “جوجل”، فور إنتهاء الحلقة الثانية التي ظهر خلالها عدد من الأشخاص الذين تركوا في عقل وقلب المشاهد الكثير من الذكريات بعد ارتباطهم بمسلسل الاختيار الجزء الأول.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ظهور أحمد المنسي الذي جسد شخصيته الفنان أمير كرارة في الجزء الأول من ملحمة الأختيار، حيث حفر أسمه في أذهان الكبار والصغار بعد عرض المسلسل في رمضان المنصرم.

ملاحظات مسلسل الاختيار 2 الحلقة 2

ربط مسلسل الأختيار 2 في الحلقة الثانية بمشاهد من الجزء الأول التي ظهر فيها البطل أحمد المنسي لتكون الصورة كاملة أمام المشاهد، من تصدي قوات الجيش للعمليات الإرهابية في سيناء، ومنع قوات الشرطة لوقوع أي عمليات تخريبية في القاهرة.

ظهر المنسي في مشهد خاص أثناء حديثه حول القوات وتمكنهم من صد الهجوم الإرهابي على الكمين شمال سيناء، فضلًا عن لقطات للفنان محمد إمام وشخصية "الشهيد هيثم فتحي" من الحلقة التي ظهر فيها في الجزء الأول من المسلسل.

شهدت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 2 الظهور الأول للفنان إياد نصار، الذي يقدم دور المقدم الشهيد "محمد مبروك" الذي تولى ملف قضة التخابر.

انتهى دور الفنان أحمد فهمي الذي قدم دور "رامي" بعد استشهاده في الهجوم الإرهابي على الكمين الذي كان يتولى تأمينه في شمال سيناء، حيث ظل صامدًا لأخر لحظة في حياته مدافعًا عن أرضه وزملائه.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 حمل اسم رجال الظل، ليسرد بطولات عدد من رجال الشرطة أثناء دفاعهم عن الوطن إستكمالًا للجزء الأول من المسلسل الذي حصد على إعجاب الجمهور، ليصر المخرج بيتر ميمي والمؤلف هاني سرحان مواصلة حكايات وروايات أبطال الجيش والشرطة بالجزء الثاني بطولة كلًا من الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف.