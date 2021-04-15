استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2021 وأنظِمة ومواعيد السَداد | Online

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الأرضي 2021 قد حظيت في الأيام الماضية على نسب بحثية ضخمة، حيث من المقرر أن تُصدر الشركة المصرية للاتصالات الفواتير على الخط الأرضي مستحقة الدفع عن شهر إبريل 2021 الجاري، والتي تتضمن قيمة استهلاك الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس، حيث يتاح الاستعلام خلال اليوم 15 إبريل، كما وضْحت الشركة عن جداول مواعيد السداد وفترات السماح المقررة، ويتم الاستعلام من خلال الرابط الرسمي للشركة، والذي يُمكنك الدخول عليه من خلال هذا التقرير، والذي يُمكن المستعلم سداد فاتورة التليفون الأرضي دون تسجيل غرامة تأخير أو تحويل الخط إلي نظام الاستقبال لعدم دفع الفاتورة.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021:

اليوم 15 إبريل 2021: موعد إصدار فاتورة شهر إبريل.

يوم 14 مايو 2021: انتهاء فترة (الشهر) السماح المقررة من المصرية للاتصالات لدفع فاتورة الهاتف الأرضي.

يوم 15 مايو 2021: موعد تحويل التليفون الأرضي إلى نظام الإستقبال فقط، في حال عدم دفع الفاتورة.

يوم 14 يونيو 2021 : موعد انتهاء مهلة السماح (الثانية، والأخيرة) لسداد فاتورة التليفون الأرضي 2021.

يوم 15 يونيو 2021 : موعد فصل الخدمة مؤقتاً ورفع الخط من الخدمة، واضافة غرامة تأخير سداد، على المستخدمين.

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي 2021:

اعتبارًا من اليوم 15 إبريل لهذا الشهر يُمكنك الاستعلام عن قيمة فاتورة الخط الأرضي لـ ابريل 2021، وذلك بالدخول على موقع المصرية للإتصالات الرسمي، ثم استخدام رقم التليفون الأرضي المستعلم عنه وكود المحافظة المكون من ثلاث أرقام، والآن تستطيع الدخول على الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات ومعرفة قيمة الفاتورة المستحقة على التليفون الأرضي>> اضغط هنـــــا.

نُظم الدفع الإليكتروني للفواتير:

– فروع WE (السنترالات).

– خدمات الدفع الإلكتروني عبر موقع WE.

– خدمة فورى.

– خدمة خدماتي.

– خدمة أمان.

– خدمة ممكن.

– مكينات الصراف الآلي “ATM” لبنكي ! الأهلي المصري و بنك CIB.

– مكاتب البريد.

– فودافون كاش.

– خدمة سداد.

– خدمة Bee.

– خدمة مصاري.