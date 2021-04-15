/627146/مدير-التعاقدات-بالأهلي-يفجر-مفاجآت-مدوية-عن-موسيماني-والصفقات-الجديدة-تفاصيل

علق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق، مع الإعلام سيف زاهر في مداخلة تليفونية عبير قناة اون تايم سبورت، بعد لقاء الأهلي والنصر أمس في لقاء الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

قال: " بيتسو موسيماني لم يطلب من إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع حارس مرمي اخر في الموسم المقبل، ولكنه مخطئ، الفرق الكبيبرة في جميع الدوريات دائماً ماتعتمد علي حارسين كبار، والأخرين شباب".

وأكد: " الأهلي في الفترة القادمة يتجه إلي تجديد العديد من العقود للاعبي الفريق، وذلك ياتي في وقت مناسب حسب إدارة النادي الاهلي".

وأضاف: " وعن لاعب بيراميدز إبراهيم عادل، في إنضمامه لصفوف النادي الأهلي في الفترة القادمة، لايوجد لدي معلومة حول ذلك اللاعب".

وأكمل: " خطة النادي الأهلي للفترة القادمة واضحة بشكل جيد، من ناحية لاعبي الفريق، وليس هناك أي تغيرات، وذلك معروف أمام كل الناس، ومشجعي النادي".

وأردف: " الأهلي يسعي في الفترة القادمة إلي تسويق منتجاته محلياً وعالمياً، بالنسبة لشعبية النادي الأهلي حول العالم ذلك يساعد في تسويق منتجات الفريق بشكل كبير".

وأختتم: " النادي الأهلي سوف يستلم الدفعه الأولي والجديده من ملابس الفريق الموسم المقبل، مع بداية الموسم المقبل".