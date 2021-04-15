مصطفى قمر مهاجمًا برنامجه خمس نجوم.. تصرف يقترب حد المهزلة..فيديو

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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق الموسم الرمضاني 2021، هجومًا واسعًا داخل الوسط الفني بين بعضهما البعض، من أبرزهم هجوم نسرين أمين على الأعمال الدرامية وأبطالها، وكذلك الهجوم الذي شُن بين ريهام حجاج وآيتن عامر، وآخرهم هجوم الفنان مصطفى قمر على برنامجه خمس نجوم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الهجوم الذي شنه مصطفى قمر على برنامج خمس نجوم وكواليس البرنامج، فضلًا عن أعماله الدرامية الحالية.

مصطفى قمر يتوعد بمقاضاة منتجي خمس نجوم

شن الفنان والمطرب المصري مصطفى قمر هجومًا على برنامجه الرمضاني الجديد خمس نجوم، وعاب في منتجي البرنامج بنشره فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معربًا عن حزنه وخزلانه بعد نزول البرومو والدعايا التي لا تليق باسمه وتاريخه الفني، وصرح بأنه سيلجأ للقانون من خلال محاميه محمد قنطوش، كما هدد منتجي العمل بآخر الفيديو قائلًا: "انتظروا اللي هيحصل".

وأرفق قمر تعليقًا مع الفيديو أعرب فيه عن اندهاشه وصدمته قائلًا: "إلى منتجي برنامج فايڤ ستارز تصورت انني اتعامل مع كيان يعرف قمة الناس ويقدر تاريخهم الفني، لكن ظني خاب للاسف.. وشعوري بالحزن هو ما دفعني للتعليق على تصرف غير مسئول ويقترب للمهزلة.. ولن انتظر طويلًا لتصحيح هذا الخطأ".

مصطفى قمر بتجربة البرامج للمرة الأولى

ومن الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى قمر خاض لأول مرة تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج "خمس نجوم"، الذي يقدمه حاليًا على شاشة قناة Mbc مصر مع عدد من الفنانين وهم غادة عادل، محمد الشرنوبي، نور، وكريم فهمي.

أعمال مصطفى قمر الدرامية الحالية

يشارك مصطفى قمر في دراما رمضان 2021 بمسلسل فارس بلا جواز، ويشاركه البطولة محمد ثروت، سليمان عيد، بيومي فؤاد وطارق الإبياري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.