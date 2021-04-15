صورة .. وزير الأوقاف : يجوز إخراج الزكاة لعلاج مرضى كورونا وتوفير اللقاحات

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جدة - نرمين السيد - ونشر الوزير فتواه على صفحته الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مشددا على أن إخراج الزكاة لـ علاج مصابى كورونا وتوفير اللقاحات من أولويات الوقت الراهن.
كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن عن برنامجه الجديد "لقاء خاص" مع الأئمة والخطباء والواعظات وطلاب العلم الشرعى.
وأوضح أن البرنامج سيتناول، جماليات اللغة العربية وأساسيات وقواعد اللغة العربية، وآليات فهم النص، والبيان القرآنى والبيان النبوى، والإعجاز الربانى فى الكون وجسم الإنسان وكل مايسهم فى البناء العلمى والثقافى للأئمة والوعاظ والخطباء والواعظات وكل من يبحث عن الفهم العصرى المستنير للدين.
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