فيديو - فضل كظم الغيظ .. الأوقاف تنشر السهرة الإيمانية الثالثة

جدة - نرمين السيد - وتضمنت السهرة تلاوة للقارئ الشيخ محمود الخشت لما تيسر من سورة الأنفال، ثم أعقب ذلك، حديث لفضيلة الدكتور صبرى غياتى، من شباب أئمة الأوقاف، حيث تحدث عن فضيلة كظم الغيظ، مشددا على أنه من أفضل الأخلاق التى حث عليها النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

ثم جاءت ابتهالات قدمها الشيخ إبراهيم السيد راشد لتنهى السهرة الإيمانية المباركة، حيث قدم مزيجا من المدح النبوى والدعاء إلى الله.