طقس الخميس .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط لـ الرياح .. القاهرة 30

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ولطيفا ليلا على الأنحاء كافة.





وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وعلى مناطق من جنوب سيناء. الطقس اليوم وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية .. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 30 16 الاسكندرية 24 15 وادى النطرون 26 14 طنطا 29 15 شبين الكوم 30 16 دمنهور 26 15 بلطيم 24 14 مطروح 24 14 السلوم 25 15 سيوة 29 13 بورسعيد 23 16 دمياط 24 15 الزقازيق 30 16 المنصورة 29 15 الاسماعيلية 30 14 السويس 30 15 العريش 23 14 رفح 22 13 رأس سدر 30 16 نخل 30 10 نويبع 31 18 طابا 30 15 كاترين 25 12 الطور 28 16 شرم الشيخ 32 20 الغردقة 31 18 مرسى علم 30 18 الفيوم 31 16 بنى سويف 32 16 المنيا 32 16 أسيوط 33 17 سوهاج 33 17 قنا 34 18 الأقصر 35 19 أسوان 35 20 ادفو 36 20 أبوسمبل 35 21 الوادى الجديد 35 16 حلايب 29 21 شلاتين 30 20

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