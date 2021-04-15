السكة الحديد توضح اسباب حادث قطار الشرقية يوم الأربعاء 14- 4 -2021 إصابات ولا وفيات

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محمد سياف - ابو ظبي - أعنت السكة الحديد في جمهورية مصر العربية أن أسباب حادث قطار الشرقية وتحديدًا في منيا القمح اليوم نتج عن خروج قطار عن القضبان بمحطة منيا القمح في محافظة الشرقية ولقد وقع هذا الحادث في مساء يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر أبريل الجاري 2021م الموافق اليوم الثني من شهر رمضان المبارك.

أسباب حادث قطار الشرقية اليوم 14-4-2021

أعلنت السك الحديد أن السبب الذي قد أدى إلى وقوع حادث قطار منيا القمح في محافظة الشرقية إحدى محافظات مصر ذات الكثافة السكانية المرتفعة هو خروج هذا القطار الذي قد كان قادمًا من محافظة القاهرة عن القضبان وكان ذلك تحديدًا بين محطتي الغنيمي ومنيا القمح ، مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض العربات وتعرض بعض الركاب إلى إصابات في أجزاء مختلفة من الجسم.

وزارة الصحة: عدد من المصابين ولا وفيات

فور وقوع حادث قطار الشرقية محطة منيا القمح؛ تم دفع نحو 33 عربة إسعاف إلى مكان الحادث تحسبًا لوجود مصابين ، وتم نقل المصابين على الفور إلى المراكز الطبية والمستشفيات وخصوصًا مستشفى منيا القمح العسكري ، حيث قد تنوعت تلك الإصابات بين بسيطة ومتوسطة وشديدة والتي هي (جروح، وكسور، وكدمات، وسحجات) بأجزاء متفرقة من الجسم ، ولقد صرح المتحدث السمي باسم الوزارة عن خروج 6 مصابين من المستشفى ولا يزال هناك البعض الآخر يتلقى العلاج ، ولم تسفر واقعة الحادث حتى الآن عن أي وَفِيَّات.