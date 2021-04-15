حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 16-4-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 16-4-2021

مهنياً: في بعض الحالات تكون هناك تغييرات وتغييرات جذرية ، ويتم تنفيذ بعض المشاريع الخاصة وقد تخرج بأفكار استثنائية يصفق لها الزملاء.

عاطفياً: تنحي جانباً اهتماماتك الشخصية والمهنية لتكريس المزيد من الوقت والاهتمام بمسألتك المفضلة.

صحياً: اليوم المثالي لاتخاذ قرارات التخلص من الميول التشاؤمية والناقصة أو الشعور بالعجز.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 16-4-2021

مهنياً: أنت محظوظ بما يكفي لإثبات عملية بيع ناجحة أو دورة تعليمية أو علمية أو إعلانية تعد بنتائج جيدة وإيجابية على مستوى مختلف.

عاطفياً: كن مرنًا وتعامل مع القضايا العاجلة بمرونة وتفهم في الأيام القادمة ، ستتحسن الأمور وستعود الأمور إلى مسارها الطبيعي.

صحياً: إذا كنت تعاني من الألم أو التعب ، فسوف تتعافى بسرعة تذهل من حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 16-4-2021

مهنياً: المناقشات عديدة والنزاعات تنشأ بشكل واضح وملموس ، لذا فهو يوم غير مناسب تمامًا لمعالجة القضايا الحساسة.

عاطفياً: تعاطف مع من تحب ولا تدع الابتسامة تختفي من وجهك.

صحياً: حاول أن تبطئ وتحبس أنفاسك قبل الغوص في اهتماماتك المعقدة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 16-4-2021

مهنياً: في هذه الأيام ، لا يؤدي ذلك إلى تعقيد التواصل ، ولا يمكنك الخروج من الحواجز ، ولا تواجه أشخاصًا جامدين أو يصبح التعامل معهم أصعب قليلاً.

عاطفياً: العلاقة المزيفة تمر بلحظات محرجة وربما حاسمة في الأيام المقبلة ، لذا كن حذرًا حيال ذلك وابحث عن علاقة صادقة

صحياً: احتمالية انخفاض الحيوية وزيادة التشنج العصبي ، يجب ممارسة التأمل والاسترخاء واليوغا.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 16-4-2021

مهنياً: هذا اليوم يفتح لك مجالات الشهرة والنجاح ، ولن يتلاشى التوهج الذي يسود بداية الشهر.

عاطفياً: تميل إلى إثارة الجدل والبحث عن أعذار لإلقاء اللوم على أحبائك ، مما يجعلهم قلقين بشأن أفعالك وقد يفكرون في الابتعاد عنك لفترة.

صحياً: هو اليوم المثالي لمشكلة صحية بسيطة أو برنامج غذائي أو برنامج تمارين بدنية يحدث دون آثار خطيرة.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 16-4-2021

مهنياً: لن يساعدك حالتك المزاجية المتغيرة كثيراً ، لذا عليك تغيير أولوياتك وقطع الطريق أمام الصيادين في المياه العكرة لتحقيق أهدافك التي حددتها لنفسك.

عاطفياً: عليك أن تكون صادقاً مع شريكك ، لأن الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً ، عندها ستزداد الأمور تعقيداً ولن تتمكن من إيجاد حل.

صحياً: أنت تمارس الرياضة من حين لآخر لكن هذا ليس بقناعة ولا هواية ، ولكن لأن عليك أن تفعل ذلك

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 16-4-2021

مهنياً: هذا اليوم يتطلب الانتباه واليقظة بشأن ظروف مالية معينة ، فلا تتعجل في أي شيء وكن واقعيًا لأننا تعودنا عليك في أصعب الظروف.

عاطفياً: لا تفخر بأحبائك حتى لو كانوا قساة عليك ، انتظر هذا اليوم ولا تتسرع في إصدار أحكام أو إعلان مواقف صعبة

صحياً: صحتك قوية ومثالية اليوم بفضل الرياضة ووقت الفراغ الذي تقضيه مع الآخرين.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 16-4-2021

مهنياً: قد تفكر في الفوز بشخص أو منصب ، أو ربما شراء منزل ، أو سيارة ، أو أي شيء تحلم به.

عاطفياً: الكتابة ومغازلة أحبائك أمر سهل بالنسبة لك ، جميل وسلس ، لذلك لن يكون من الصعب إقناعه بوجهة نظرك.

صحياً: عالج أي مرض قد يظهر اليوم باستشارة طبيب أو أخصائي قبل أن يتفاقم.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 16-4-2021

مهنياً: انتبه للطريق الخطأ الذي تسلكه ، حيث يمكن أن يسود جو من الارتباك وتواجه طلبات أو مواقف حساسة في العمل يمكن أن تجعلك غير مرتاح.

عاطفياً: الغيرة من الأسباب السلبية في العلاقة مع الشريك ، تحمل نفسك مسؤولية الآخرين حتى تسترخي وتسترخي من حولك أكثر.

صحياً: قد تشعر بالتعب والإرهاق بسبب جشعك في زيادة ساعات العمل لإكمال مشاريعك بسرعة.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 16-4-2021

مهنياً: من الضروري العمل بالنصيحة خاصة عند الانتقال من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية ، الأمر الذي قد يتطلب منك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقوية الموقع.

عاطفياً: من المهم أن تكون صادقًا مع شريكك بشأن مشاعرك تجاهه ، لكنك لا تكشف عن كل أوراقك في هذا المجال ، بل تقوم بتقديمها خطوة بخطوة لمعرفة ما ستحققه النتائج.

صحيًا: تبقيك الكثير من الضغوط المهنية والعاطفية بعيدًا عن الأجواء الإيجابية وتجعلك في حالة اضطراب.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 16-4-2021

مهنياً: أنت تشارك في العديد من الأنشطة الجيدة وبأسعار معقولة وتبحث عن موارد مالية جديدة لتمويل مشاريعك التي تتطلب ميزانية كبيرة.

عاطفياً: تدخل في علاقة حب جديدة ، أو يلعب أحد الأطفال دورًا في حياتك ، أو تتطلع إلى الأخبار السارة عن شريكك التي تجعلك سعيدًا وتتمتع بأفضل وقت

صحياً: أنت غارق في بيان كبير وملهم ، لذلك تختار الأنسب لصحتك وتشعر بالأمان

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 16-4-2021

مهنياً: كن أكثر جدية وانفتاحاً مع زملائك ، والمزاح المتكرر سيكون له آثار سلبية إذا تجاوزت الحدود المسموح بها في مجال عملك.

عاطفياً: تجنب النقد والاتهامات حتى لا تنفتح عليك الأمور ، وبعد أن تكون بريئاً تصبح مذنباً ، فتعاني من العواقب وتعيش في قلق وضيق.

صحياً: في بحر جهودك المضنية ، تنسى أنه من واجبك إراحة جسدك على الأقل للوقت اللازم لذلك.