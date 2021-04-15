جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس.. وأهم المواجهات

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تقام اليوم الخميس مباريات في دوريات العالم حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهات وإليكم أهم وابرز اللقاءات.

كأس مصر

تقام مباراة وادي دجلة أمام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ32.

مدير التعاقدات بالأهلي يفجر مفاجآت مدوية عن موسيماني والصفقات الجديدة.. تفاصيل

يدخل فريق المصري أمام فريق طلائع الجيش والتي من المقررأن تقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مباريات الدوري الأوروبي

يستعد فريق أرسنال لمباراته أمام فريق سلافيا براج والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً. يدخل فريق مانشستريونايتد أمام فريق غرناظة والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تقام مباراة روما أمام فريق أياكس أمستردام والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يستضيف فريق فياريال فريق دينامو زغرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوري أبطال أسيا

يدخل فريق الدحيل مبارياته أمام فريق الشرطة والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

تقام مباراة الهلال امام فريق اجمك اف سي والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يستضيف فريق استقلول فريق شباب الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يدخل فريق الإستقلال مباراته اليوم أمام فريق أهلي جده والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً.

مباريات الدوري المغربي

تقام مباراة الوداد البيضاوي أمام فريق مولودية وجدة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. مباريات الدوري السعودي

يدخل فريق أبها أمام نادي العين والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن ناحيه اخري حقق الأهلي فوزا هاما على النصر، في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الاسكندرية، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل المارد الأحمر للدور القادم من البطولة

حقق الزمالك الفوز علي حرس الحدود، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر، شهد علي اللقاء استاد السويس الجديد تقدم حرس الحدود في نتيجة المباراة، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقية 9 من عمر المباراة من خلال حسن يوسف، من خلال استلام جميل علي حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة أقصي الزاوية اليمني