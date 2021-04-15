وزير التموين يزور كفر الشيخ لمتابعة المنشآت التموينية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تشمل جولة الوزير، اليوم، تفقد مركز خدمة بعد تطويره ببندر كفر الشيخ وذلك فى إطار مشروع تحويل مكاتب التموين إلى مراكز خدمة تموينية مطورة، بالإضافة إلى زيارة أحد المجمعات الاستهلاكية (دلتا ماركت) ومخزن جملة تابع للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك فى إطار الاطمئنان على توافر السلع التموينية والأساسية وانتظام صرفها للمواطنين، فضلاً عن زيارة مطحن كفر الشيخ والتابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وتفقد أعمال التطوير التى تمت.
ومن المقرر أيضا، المرور على أحد مخابز القطاع العام ومتابعة عملية صرف الخبز للمواطنين فى ضوء مواعيد عمل المخابز الجديدة والتى تم إقرارها خلال شهر رمضان المعظم، كما تشمل جولة المصيلحى تفقد الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك داخل محافظة كفر الشيخ.
وفى إطار استمرار موسم حصاد وتوريد محصول بنجر السكر سيتم المرور على مصنع شركة الدلتا للسكر بالحامول للوقوف على انتظام عملية التوريد من المزارعين وكذلك عملية الإنتاج داخل المصنع بعد عمليات التطوير والتحديث التى تمت.
ومن المقرر أن يرافق المصيلحى فى جولته كل من جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة، ووكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ الأستاذ عماد حبيب وكذلك خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، والمهندس محمد عبد الغفار رئيس شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وعدد من القيادات التموينية والتنفيذية بالمحافظة.
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