/627150/تعرف-علي-تاريخ-مواجهات-الأهلي-والزمالك-قبل-مواجهة-القمة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمة بين قطبي الكوره المصريه النادي الأهلي وغريمه التقليد الزمالك، رقم 121 في بطوله الدوري المصري الممتا، والتي من المقرر غقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعو والنصف مساءً.

يدخل نادي الزمالك هذه المباراة وهو متصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حيث حقق الفوز في عشره وتعادل في ثلاث وهزم في واحده فقط، بينما نظيره النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطه ولكن من أصل 14مباراه بفارق ثلاثه عن منافسه التقليدي، حيث هزم في ثلاث وانتصر في ثمانيه .

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس.. وأهم المواجهات

تقابل الفريقان في 120 مباراة في بطوله الدوري المصري، حيث فاز الأهلي في 45 مباراة بينما حقق الزمالك الفوز في27 ، وتعادل الفريقين في 48 مواجهه،

ومن حيث صدارة هدافي القمة، فيأتي محمد ابو تريكه لاعب الأهلي في الصداره بتسجيله 7 أهداف في شباك نادي الزمالك؛ بينما يأتي من نادي الزمالك في المركز الثاني علاء الحامولي وخليل قدري بتسجيل كل منهما 5 اهداف.

ويسعي الفارس الأبيض لتحقيق الفوز لرجوع الثقه مره أخري للفريق خاصه بعد خروجه من دور المجموعات من بطوله دوري أبطال افريقيا، بينما يسعي المارد الأحمر لتكمله سلسله الأنتصارات ومواصله النتائج الجيده مع مدربه الجنوب أفريقي موسيماني خاصه بعد الصعود للدور ربع النهائي من البطوله الأفريقيه

اخر مواجهات الأهلي

ومن ناحيه اخري حقق الأهلي فوزا هاما على النصر، في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الاسكندرية، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل المارد الأحمر للدور القادم من البطولة

اخر مواجهات الزمالك

حقق الزمالك الفوز علي حرس الحدود، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر، شهد علي اللقاء استاد السويس الجديد تقدم حرس الحدود في نتيجة المباراة، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقية 9 من عمر المباراة من خلال حسن يوسف، من خلال استلام جميل علي حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة أقصي الزاوية اليمني