ملتقى الفكر الإسلامى .. الرحمة بالناس من أفضل أخلاق الأنبياء

جدة - نرمين السيد - أذيعت مساء أمس الأربعاء، الحلقة الثانية لـ ملتقى الفكر الإسلامى، والذى ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف طوال ليالى شهر رمضان المبارك، حيث جاءت بعنوان "خلق الرحمة".





حاضر فى الحلقة، الداعية الواعظة وفاء عبدالسلام، والواعظة ميرفت عزت، وقدم لـ الملتقى الإعلامية ميرفت فوزى، المذيعة بـ قناة النيل الثقافية.

يأتى هذا، فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام، لنشر الفكر الإسلامى الصحيح، ومواجهة الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وفى كلمتها أكدت الواعظة وفاء عبد السلام أن خلق الرحمة والتراحم خلق عظيم وجليل من أخلاق هذا الدين، وهو من أخلاق الأنبياء والمرسلين، وسمة من سمات عباد الله الصالحين، ويكفى الرحمة شرفا وقدرا أنها صفة من صفات الله عز وجل، فقد وصف المولى سبحانه وتعالى نفسه، قائلا: "الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وقد وصف الله تعالى نفسه بالرحمة فى كثير من الآيات القرآنية، فقال سبحانه وتعالى : "وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ"، وقد خاطب الله، عز وجل، نبيه، صلى الله عليه وسلم، قائلًا: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، فى إشارة دقيقة إلى أن الرحمة عامة لجميع مخلوقات الله تعالى.

وتابعت: "فالمسلم يرحم الناس كافة، أطفالا ونساء وشيوخا، مسلمين وغير مسلمين، بل هى رحمة تتجاوز الإنسانَ بمختلف أجناسه وأديانه إلى الحيوان الأعجم، إلى الدواب والأنعام، وإلى الطير والحشرات! وقد أعلن النبى صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار، لأنها قست على هِرَّة "قطة" ولم ترحمها، فقال : "دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِى هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا؛ فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ ‏خَشَاشِ ‏‏الأَرْضِ".

وفى كلمتها أكدت الواعظة مرفت عزت أن شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، "فعلينا أن نغتنم هذا الشهر الكريم لعل الله ينظر إلينا نظرة رحمة فلا نشقى بعدها أبدا، ونحن على يقين من سعة رحمة الله تعالى بخلقه، حيث قال تعالى "وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ"، ، ويقول الرسول، صلى الله عليه وسلم : "لن يُنجِى أحدًا منكم عملُه قالوا ولا أنتَ يا رسولَ اللهِ قال ولا أنا إلَّا أن يتغمَّدَنى اللهُ منه برحمةٍ".

وتابعت: "الرحمة لـ الوالدين ليس فقط بلين القول، وإنما بالوقوف على قضاء احتياجاتهما ففى قصة الرجل الذى جاء إلى النبى، صلى الله عليه وسلم، فقال : "يا رسول الله أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك، فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم، قال: "فالزمها فإن الجنة تحت رجليها" ، ومن صور الرحمة : الرحمة بالزوجة فلقد أوصانا الله تعالى وأمرنا فى كتابه العزيز بحسن العشرة، فقال تعالى : "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"، وكذلك من صور الرحمة : الرحمة بالأطفال فقد قبّل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس التميمى جالسًا، فقال الأقرع : إن لى عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًا، فنظر إليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من لا يَرحم لا يُرحم".