الأردن يقرر 50% إعفاء من الغرامات على تجديد تصاريح عمل الوافدين

جدة - نرمين السيد - تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بعمان، يشير إلى صدور قرار من مجلس الوزراء الأردنى بإعفاء ما نسبته 50% من الغرامات المترتّبة على تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدين الراغبين بالبقاء على أراضى المملكة الأردنية. وأشار الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إلى أن مجلس الوزراء الأردنى قرر إعفاء ما نسبته 50% من الغرامات المترتّبة على تجديد تصاريح العمل غير الأردنيين الراغبين فى البقاء على أراضى المملكة، والتى مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً، وذلك حتّى أول يوليو المقبل شريطة دفع رسوم إصدار تصريح العمل. وقال إن القرار جاء تتويجا لما تم مناقشته مع الجانب الأردنى أثناء عقد اجتماع اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى عمان مؤخرا.

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