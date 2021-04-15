فتح باب التقدم للنداء الرابع لمشروعات التعاون الدولى فى مجالات الزراعة

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، حول فتح باب التقدم للنداء الرابع لمشروعات التعاون الدولى مع الاتحاد الأوروبى PRIMA فى مجالات الزراعة وإدارة المياه، والذى يستمر حتى 21 من أبريل الجارى، بدعم يصل إلى 250 ألف يورو للمشروع الواحد.





وتهدف المبادرة، وفقا لبيان صحفى، إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل فى مجال البحث والابتكار فى دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية من تحالف 4 دول مختلفة تستهدف مواجهة التحديات المشتركة التى تواجه عمليات الإنتاج الغذائى المستدام، وتوفير المياه فى منطقة حوض البحر المتوسط. ومن جانبه، أشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى للهيئة، إلى أن أهم معيار لاختيار الأبحاث هو الابتكار تحقيقًا لرؤية مصر 2030 بأن يكون المجتمع (مبدع، ومبتكر، ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة). جدير بالذكر أن منحة الهيئة (STDF) لدعم طلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) المسجلين بالجامعات المصرية، استفاد منها ما يزيد عن 100 طالب من 23 جامعة حكومية، بدعم يصل قيمته إلى 350 ألف جنيه للطالب الواحد، موضحًا أنه فى إطار دور الهيئة لدعم شباب الباحثين وتشجيعهم على الابتكار والتميز سيتم فتح باب التقدم مرة أخرى لطلاب الدراسات العليا خلال هذا العام.

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