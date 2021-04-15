منهم 33 من ذوى القدرات.. تعيين 603 شباب فى القطاع الخاص ببورسعيد

وأضاف وزير القوى العاملة، أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 62 شكوى، تم تسوية 6 شكاوى، وحفظ 5 منها، وإحالة شكوى للمحكمة العمالية، ومازالت 50 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، إذ تم صرف 24 ألف جنيه لـ 8 عمال منحة زواج، و17 منح مولود بمبلغ 34 ألف جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه للرعاية الصحية للعاملين، ليصل إجمالى ما تم صرفه 68 ألف جنيه لـ27 عاملا من المسجلين بالمديرية.
وأشار السيد السنجابى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر مارس الماضى- إلى أن المديرية أجرت تفتيشا على 487 منشأة "دورى نهارى وحملات"، أسفر عن تحرير 37 محضرا عماليا، وعقد 10 ندوات توعية استفاد منها 288 عاملا، فضلا عن التفتيش على 226 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 31 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن عقد 22 ندوة توعية فى مجال مخاطر بيئة العمل لـ400 عامل مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
أما فى مجال التدريب المهنى، انتهت المديرية من دورة تدريبية لـ13 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بالمديرية، وتم عقد دورة تدريبية أخرى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحى الزهور لـ10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة.
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