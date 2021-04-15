مصر تدين إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة على السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها واستنكارها الشديديّن لاستمرار ميليشيا الحوثى فى هجماتها الإرهابية المُمنهجة صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين بمدينة جازان، والتى تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.





وأكدت مصر فى بيان صحفى، على رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التى تُمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولى والإنسانى وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمييّن، وذلك على الرغم من الجهود السعودية الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسى شامل للأزمة اليمنية المُمتدة. كما تُعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخده من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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