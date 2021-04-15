البيئة تبحث التعاون للدفع بمسار اتفاقية التنوع البيولوجى مع النرويج

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لينا ناتاشا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون فى مجال الدفع بمسار اتفاقية التنوع البيولوجى، والتعاون الثنائى بين البلدين فى عدد من المجالات البيئية.





وأشادت سفيرة النرويج فى بداية اللقاء بالدور الذى تلعبه مصر للدفع باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى فى ظل رئاستها الحالية لمؤتمر الأطراف للاتفاقية.

وهنأت وزيرة البيئة على ما حققته الدورة الحالية للمؤتمر فى ظل رئاستها وما صدر من مبادرات لصون التنوع البيولوجى ومراعاة مصالح كل الدول، موضحة أن اتفاقية التنوع البيولوجى ضمن أولويات دولة النرويج التى تولى اهتماما كبير بصون الطبيعة والحفاظ عليها.

وأكدت الدكتورة ياسمين أن مداخلات وزير البيئة النرويجى والدول الأخرى خلال الفترة الماضية كان لها أثرا كبيرا فى الدفع بمسار الاتفاقية خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يواجهها العالم جراء جائحة كورونا والتى اعاقت فرص المفاوضات واللقاءات المباشرة، وحولتها إلى لقاءات عبر شبكات التواصل مما كان تحديا كبيرا يواجه استكمال الأهداف ومنها خارطة طريق الاتفاقية لما بعد 2020، وخارطة طريق 2050، مشددة على حرصها كرئيس حالى للمؤتمر أن تكون جهود إثراء مسار الاتفاقية شفافة ومتوازنة، إذ سترسم القرارات الصادرة عن COP14 خطى العالم فى مجال التنوع البيولوجى لثلاثين عام قادمة.



وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تشهد فترة مميزة فى مجال البيئة والاستدامة، واللذان أصبحا ضمن أولويات الأجندة الوطنية للتنمية، ومن المجالات ذات الأولوية حاليا إدارة المخلفات الصلبة خصوصا بعد وضع منظومة جديدة وإنشاء جهاز متخصص فى تنظيم وتخطيط ورقابة هذه المنظومة، وبناء القدرات والإطار المؤسسى والاستراتيجى، بالإضافة إلى إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص للاستثمار فى مجال إدارة المخلفات ومنها تحويل المخلفات لطاقة، وتشجيع الشركات الكبرى على المشاركة من خلال مسؤوليتها المجتمعية فى إعادة تدوير مخلفات البلاستيك، إلى جانب التكامل مع القطاع غير الرسمى وتوفيق أوضاعه، وذلك فى إطار إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها فى مصر.

وأضافت الدكتورة ياسمين أن إدارة المحميات الطبيعية من المجالات ذات الأولوية فى مصر، خصوصا فى ظل إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، وإعداد قانون جديد لإدارة المحميات الطبيعية والتى يمكن الاستفادة من الدعم الفنى لدولة النرويج فى إعداده ليشمل موضوعات التنوع البيولوجى، وأيضا آليات تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ أنشطة استثمارية بالمحميات الطبيعية، إذ بدأت مصر بعض الخطوات فى محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة ورأس محمد.