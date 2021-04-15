القابضة للمياه تعقد ملتقى تكنولوجيا معلومات لشركاتها بالتعاون مع مايكروسوفت

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وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الأداء المؤسسى بالشركات التابعة، والمضى قدما نحو التحول الرقمى، وتطوير بيئة العمل بمختلف الإدارات، لتوفير الوقت والجهد المبذولين وزيادة معدلات الأداء.
ووجه رئيس الشركة القابضة، الشكر والتقدير، للعاملين والقائمين على إدارات تكنولوجيا المعلومات على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية وتوفير الآليات التكنولوجية لتيسيير أعمال القطاعات والإدارات بالشركات التابعة على النحو الأكمل، فى ظل ظروف جائحة كورونا، مطالبا بمزيد من تفعيل دور إدارات تكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ الخطط الطموحة للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس أحمد بركات، مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إن الملتقى استضاف فريق عمل شركة مايكروسوفت مصر إذ استعرض آخر تكنولوجيات شركة مايكروسوفت والتى يقترح الاستفادة منها فى تنفيذ خطط التحول الرقمى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة وتحسين اليات التواصل التكنولوجية بين الادارات المختلفة والعمل على استدامة إتاحة الخدمات والبيانات بشكل أمن.
وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار خطة الشركة القابضة لتطوير آليات العمل وتحديث الخبرات المعرفية لدى العاملين بإدارات تكنولوجيا المعلومات وأنه سيتم عقد لقاءات متعددة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة بالمجال.
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