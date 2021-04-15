القوى العاملة : تعيين 603 شاباً منهم 33 من ذوى...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 603 شباب، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 33 من ذوى القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1043 شاباً ، منهم 13 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلاً عن إستخراج 1824 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.
وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 62 شكوى ، تم تسوية 6 شكاوي، وحفظ 5 منها ، وإحالة شكوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 50 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 24 ألف جنيه لـ 8 عمال منحة زواج ، و 17 منح مولود بمبلغ 34 ألف جنيه ، وصرف 10 آلاف جنيه للرعاية الصحية للعاملين ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 68 ألف جنيه لـ 27 عاملاً من المسجلين بالمديرية .
وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر مارس الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 487 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، أسفر عن تحرير 37 محضراً عمالياً ، وعقد 10 ندوات توعية استفاد منها 288 عامل، فضلاً عن التفتيش على 226 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 31 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن عقد 22 ندوة توعية في مجال مخاطر بيئة العمل لـ 400 عامل مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
أما في مجال التدريب المهني ، انتهت المديرية من دورة تدريبية لـ 13 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بالمديرية ، وتم عقد دورة تدريبية أخرى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة .
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