/627151/خاص-علي-معلول-يتفق-مع-طبيب-أجنبي-لمتابعة-إصابته-ويتجاهل-الأهلي

مازالت إصابة علي معلول لاعب النادي الأهلي تمثل أزمة كبيرة بين إدارة النادي واللاعب، بسبب عدم التعامل مع الإصابة بالشكل الأمثل منذ بدايتها.

وكان علي معلول تعرض للإصابة خلال مباراة بايرن ميونخ الألماني ضمن مباريات كأس العالم للأندية، في فبراير الماضي بالدوحة، وانتهت المباراة بفوز الفريق البافاري بهدفين نطيفيين.

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وعلم دوت الخليج من مصادر خاصة أن اللاعب إجتمع بوكيل أعماله وتم الإتفاق على التعاقد مع طبيب أجنبي لمتابعه الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الخلفية.

وأضاف المصدر أن اللاعب مستاء للغاية من الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بسبب زيادة فترة الغياب عن الملاعب، والتي جاءت بسبب التعجل في العودة، لتعود الإصابة من جديد.

وأكمل المصدر: "علي معلول يرفض التعامل مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي نهائيا، وطلب من مجلس الإدارة الموافقة على جلب طبيب أجنبي لمتابعه الإصابة، وهو ما تم الموافقة عليه على الفور.

ومن المنتظر أن يعود علي معلول إلي الملاعب في مدة أقصاها نهاية هذا الشهر والمشاركة سريعا مع الأهلي وقيادة الجبهة اليسرى من جديد بعد غياب طويل.

ومن ناحيه اخري حقق الأهلي فوزا هاما على النصر، في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الاسكندرية، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل المارد الأحمر للدور القادم من البطولة.

وإنتهت المواجهة بين الأهلى ونظيره النصر بنتيجة 2-0 لصالح النادى الأهلى ، أحرزالهدف الأول وليد سليمان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، واحرز الهدف الثانى للنادى الأهلى والتر بواليا في الدقيقة الـ 83 من أحداث الشوط الثانى ليتقدم الأحمر لمواجهة إنبي في إطار منافسات كأس مصر .

وجاءت تشكيل الأهلي أمام النصر

في حراسة المرمي: علي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير.

في خط الوسط: وليد سليمان، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: مروان محسن.

بدلاء الأهلي أمام النصر ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف