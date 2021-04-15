عاجل بالصور.. وصول الفرقاطة برنيس إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية

جدة - نرمين السيد - وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة "برنيس" من طراز فریم بيرجامینی، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، حيث تم بناؤها بشركة فينكانتييرى الإيطالية، وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.





وتعد الفرقاطة "برنيس" الثانية التى تنضم لأسطول القوات البحرية المصرية بعد إنضمام فرقاطة "الجلالة" واللتان تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا، وتتمتع الفرقاطة "برنيس" بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، إذ تتميز بالقدرة على الإبحار لمسافة 6 آلاف ميل بحرى.



وتعتبر الفرقاطة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية لدعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية ، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر.



وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة فى توقيت قياسى، من خلال برنامج تدريبى متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وإيطاليا، ليكونوا قادرين على تنفيذ كل المهام.

وألقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد.



وأضاف قائد القوات البحرية أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصرى لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية، مشيرا إلى أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن والإستقرار فى المنطقة وتحافظ على السلام وتوفر حرية الملاحة البحرية فى ظل العدائيات والتحديات التى تشهدها المنطقة.



حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة القوات البحرية المصرية السابقين والملحق العسكرى الإيطالى بالقاهرة وعدد من طلبة الكليات العسكرية وجامعة الإسكندرية.