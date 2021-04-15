وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا

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وأشار التقرير إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة الخاصة بشؤون الدراسات العليا والبحوث على مستوى الجامعات المصرية، منها إعداد تصنيف للجامعات المصرية يعتمد على المعايير التالية (جودة النظام التعليمى، التميز المؤسسى، البحث العلمى، التحول الرقمى، الإبداع وريادة الجامعة، والمشاركة المجتمعية، البعد الدولى، دعم الأنشطة الطلابية).
وأكد المجلس فى اجتماعه أن هذه الجهود تأتى فى إطار السياسة العامة للدولة الهادفة إلى التطوير الدائم لوضع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولى للجامعات، مشيدًا بما حققته الجامعات المصرية من ارتفاع ملموس فى التصنيفات الدولية، وهو ما عكسته المؤشرات الأخيرة فى عدد من هذه التصنيفات، وأعرب المجلس عن توقعه فى ظل دعم الدولة وقيادتها السياسية للتعليم العالى والبحث العلمى استمرار تحسن ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية المختلفة لتفرض نفسها أكثر على خريطة الجامعات العالمية.
كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات الهادفة إلى تذليل الصعوبات التى تواجه الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وذلك فيما يخص التسجيل، والتشكيل، والمناقشة، وإجراءات القبول بمرحلتى الماجستير والدكتوراه.
كما ناقش المجلس أيضًا استكمال إنشاء وحدات متابعة المبعوثين بالجامعات المصرية.
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