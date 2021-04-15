جدة - نرمين السيد - وأكد الأعلى لتنظيم الإعلام فى بيان اليوم، أن مصر فقدت كاتبا وطنيًا وقيمة كبيرة، مضيفًا أن الراحل أفنى عمره فى خدمة الصحافة المصرية، وشارك فى معارك الوطن فى فترات عصيبة طوال تاريخه الصحفى الذى يضعه فى صدارة الكتاب والمفكرين المخلصين الذين وقفوا مساندين للدولة المصرية. وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية؛ وأن يتقبله الله فى الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأعلى للإعلام ناعيا مكرم محمد: فقدنا كاتبا وطنيا أفنى عمره فى خدمة الصحافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.