الخميس، 15 أبريل 2021 11:33 صـ الأخبار الخميس، 15 أبريل 2021 11:15 صـ بتوقيت القاهرة الخميس، 15 أبريل 2021 دوت الخليج توفي منذ قليل، الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة الأخبار الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2021 - دوت الخليج × Header Footer

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد عن عمر يناهز 86 عاماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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