"الخارجية" تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ وطائرات مفخخة على جازان السعودية

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديديّن لاستمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية المُمنهجة صوب أراضي المملكة العربية السعودية التي كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين بمدينة جازان؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.
وجددت الخارجية، في بيان، تأكيد رفض مصر الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمييّن؛ وذلك على الرغم من الجهود السعودية الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية المُمتدة.
وشددت على موقف مصر الثابت من دعم المملكة وما تتخده من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
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