تعديل في مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية من الأربعاء المقبل

أعلنت هيئة السكة الحديد، إجراء تعديلات فى بعض مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس ابتداء الأربعاء المقبل، بما يتماشى مواعيد شهر رمضان، واستكمالا للتعديلات التى تم تطبيقها منذ بداية الشهر الكريم وتشمل:



• قيام قطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 يصل الإسكندرية الساعة 22.30.



• قيام قطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 16.00 بدلا من الساعة 18.00 يصل القاهرة 18.50.



• قيام قطار 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 19.30 بدلا من الساعة 19.00 يصل القاهرة 22.00.



• قيام قطار 31 اكسبريس القاهرة / الإسكندرية من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من الساعة 19.59 يصل الإسكندرية الساعة 22.10.



• قيام قطار 32 اكسبريس الإسكندرية / القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلا من الساعة 20.30 يصل القاهرة 22.15.



يذكر أن هيئة السكة الحديد، بدأت تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط خلال شهر رمضان بما يتماشى مع مواعيد الإفطار بالشهر الكريم منذ أول أمس الثلاثاء، والتعديلات تضمنت:



أولا: خط القاهرة/ الإسكندرية :



ـ قيام قطار 23 مكيف القاهرة/ الإسكندرية 17.30 بدلا من الساعة 17.25 ليصل الإسكندرية 21.40.



ـ قيام قطار 572 سياحى الإسكندرية/ بورسعيد 16.10 بدلا من 15.55 ليصل بورسعيد 22.30.



ثانيا: خط القاهرة/ بورسعيد :



ـ قيام قطار 959 سياحى القاهرة/ الإسماعيلية 17.20 بدلا من 17.45 ليصل الإسماعيلية 20.20.



ثالثا: خط طنطا/ المنصورة :



ـ قيام قطار 297 اكسبريس طنطا/ المنصورة من طنطا 7.35 بدلا من 7.45 ووقوفه بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط تراب ليصل المنصورة 8.50.



ـ قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة من طنطا 13.40 بدلا من 13.00 ليصل المنصورة 15.10.



ـ وقوف قطار 292 اكسبريس المنصورة/ طنطا بمحطة صفط تراب ليصل طنطا 14.45.



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